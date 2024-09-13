İzmir'de bir minibüs şoförü silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde minibüs şoförü, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Alsancak-Bornova hattında 35 M 8569 plakalı minibüste çalışan şoför Doğukan Akgün'ü Evka 3 Mahallesi'ndeki dolmuş durağındaki aracında hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede tabancayla vurulmuş haldeki Akgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cinayet şüphesini de değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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