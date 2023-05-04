İzmir'de 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki bir depo ile iki panelvanda arama yaptı.
Operasyonda 3 bin 474 kolide 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
Ekipler, R.A, K.A, M.A.Ö. ve M.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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