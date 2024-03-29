İzmir’de 3,5 milyon seçmen sandığa gidecek

İzmir Valiliği 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimde kentte toplam 3 milyon 459 bin 970 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:42
İzmir’de 3,5 milyon seçmen sandığa gidecek
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31 Mart Pazar günü Türkiye'nin sandık başına gideceği günde güvenlik önlemleri de üst seviyede olacak.

İzmir Valiliği, kentte 10 bin 721 sandıkta toplam 3 milyon 459 bin 970 seçmenin oy kullanabileceğini duyurdu. Kent genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları ilgili mevzuat doğrultusunda hareket edeceklerini aktaran valilik, bu kapsamda seçim günü; İl Jandarma Komutanlığından, 3 bin 706 personel ve 776 araç, İl Emniyet Müdürlüğünden, 12 bin 339 personel ve 889 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından, 232 personel ve 17 araç, olmak üzere; toplam 16 bin 277 personel ve bin 682 araç ile seçim güvenliğini sağlamak için sahada olacağını duyurdu.


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