İzmir'de 350 metrelik Atatürk resmiyle 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü'
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümünde Ata'ya saygı yürüyüşü ile andı. 350 metrelik Atatürk resmi, Alsancak Liman'dan Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşındı.
Alsancak Liman önünde başlayan yürüyüşe; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, CHP İzmir il yöneticileri ile yurttaşlar katıldı.
Alsancak Kordonboyu'nda üzerinde, 350 metrelik Atatürk resmi Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşındı. Tunç Soyer ve beraberindekiler de "Bütün hayatımızda O. Hayatta O" yazılı pankartla yürüdü.
Cumhuriyet Meydanı'nda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu, "Bülbülüm altın kafeste" türküsüyle Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediyesi
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