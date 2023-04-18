İzmir'de 4 insan kaçakçısı tutuklandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 156 düzensiz göçmen ve insan kaçakçısı olduğu belirtilen 4 kişi yakalandı. Göçmen İl Göç İdare Müdürlüğü’ne teslim edilirken insan tacirleri tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:32
İzmir'de 4 insan kaçakçısı tutuklandı
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Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yapmış oldukları saha çalışmaları ve teknik takip sonucu ormanlık alanda düzensiz göçmenlerin toplandığına yönelik bilgi edindi.

Ekiplerce bölgeye yapılan operasyonda, 100 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ormanlık alan içerisinde 45 can yeleği, 4 şambrel ve 1 pompa ele geçirdi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri aynı bölgede İtalya rotasını kullanan ve düzensiz göçmenleri taşıdığını belirledikleri bir yelkenliye de operasyon düzenlendi. Operasyonda 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 4 insan taciri şüphelisi ise tutuklandı.


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