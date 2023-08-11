İzmir’de 45 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir’de yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 45 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, saat 00.01 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Olay üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurulurken içerisindeki 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi.
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