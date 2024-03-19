İzmir’de 6 bin işçi greve gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan 6 bine yakın işçi TİS’te anlaşma çıkmaması üzerine greve gitti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:35
İzmir’de 6 bin işçi greve gitti
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan 6 bine yakın işçi bugün greve gitti.

Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve büyükşehir bürokratları arasında Ocak ayından beri devam eden yeni dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma çıkmaması sonrası nedeniyle üçüncü kez iş bırakan işçiler Konak Pier önünde toplanarak

Egemenlik Evi’nin önüne yürüyüş yaptı.

Eylem sürecinde İZULAŞ şoförleri de eylem bitene kadar kontak kapattı. Eylem sırasında sahada

bulunan yaklaşık bin 500 otobüsün 250 tanesi hizmet vermedi.


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