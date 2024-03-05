İzmir’de 6 bin işçi iş bıraktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan yaklaşık 6 bin işçinin toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler sokağa inerek eylem yaptı.
İZDOĞA, İZSU, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan 6 bin işçi verilen yüzde 30’luk zam teklifinde uzlaşamadı.
Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri grev kararı alarak bugün 1 günlük iş bıraktı.
Greve İZULAŞ şoförleri de katılarak iş bırakırken işçiler, haklarını alana kadar eyleme devam edeceklerini açıkladı.
Basmane Meydanı’nda toplanan işçiler, "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası'na kadar yürüdü.
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