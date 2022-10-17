İzmir'de 600 yıllık cami göz göre göre yok oluyor!

17 Ekim 2022 Pazartesi, 12:08

İzmir’in Tire ilçesinde Osmanlı sultanı Yıldırım Beyazıt’ın eşi Hafsa Sultan adına 1390-1392 yıllarında yapılan cami yok oluyor. Minaresi yıkılmak üzere olan tarihi caminin alanı, koyunların otladığı, sokak köpeklerinin yaşadığı bir yer haline geldi.

Duatepe Mahallesi sınırlarında bulunan caminin Yıldırım Beyazıt’ın eşi Hafsa Sultan tarafından çeyiz parasıyla 1390-1392 yılları arasında inşa edildiği ifade edilen caminin üst örtüleri tamamen yıkıldı. Tarihi caminin külliyesi ve minare de yıkılmak üzere.

BAKANLIĞA ÇAĞRI: İÇİMİZ ACIYOR

Vatandaşlar ise yetkililere caminin restore edilmesi çağrısını yaptı. Duatepe Mahallesindeki tarihi yapının göz göre göre yok olduğunu belirten yurttaşlar, “İçimiz acıyor. Cami, zaviye, imaret, çeşme, hamam ve kabristanlıktan oluşan bir bütündü. Bir bölümü toprak altında kaldı. Yıllar içinde yavaş yavaş yok oldu. Mezar taşları bile ortalarda atılıyor. Ecdadımızın tarihi mezar taşları biran önce koruma altına alınarak cami ve çevresindeki yapılarda acil olarak restorasyon çalışması başlatılmalı” şeklinde konuştu.