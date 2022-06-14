İzmir'de 8 bin 200 yıllık kesici aletler bulundu

14 Haziran 2022 Salı, 11:49

İzmir'de Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalarda üst üste 9 köy gün yüzüne çıkarıldığı ve tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği belirlenmişti.

Tarihe ışık tutan İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde 2022 yılı kazı sezonu da başladı. Bu yılki kazıların ilk buluntusu ise 8 bin 200 yıl öncesine ait taştan yapılmış et kesme, ağaç yontma ve mobilya işlemede kullanılan kesici aletler oldu.

"İLK EGELİ TOPLUMUN BİLİNMEYENLERİ"

Amaçlarının İzmir'in 2,5 ve 8 bin yıl önceki toplumunu anlamak ve yaşam tarzlarıyla diğer toplumlarla ilişkisini ortaya koymak olduğuna dikkat çeken Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu kazılar önemli. İzmir kültürel açıdan derinliği olan bir il. Bu derinlik içinde birçok farklı kültür gelmesine karşın bunların İzmirlileşmiş olduklarını görüyoruz. İlk İzmirli, İlk Egeli toplumun birçok bilinmeyenini, bu kazılarda ortaya çıkarıyoruz" dedi.

Bu yılki ilk buluntularla ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Derin, "Burasının üretim yeri olduğunu saptamıştık. Sert taşlardan birçok alet yapıyorlar. Nefrit gibi taşları kullanıyorlar. Çok uzaklardan getiriyorlar bu malzemeleri. Örneğin Siros Adası'ndan getiriyorlar. Bunların kullanıldığını da saptadık. Bunlar küçük bir balta ya da kesici aletler. Boyutları 2-3 santimetreden başlayıp 20 santimetreye kadar çıkıyor. Kemik sapları bu kesicilere geçirerek bazı durumlarda bıçak gibi bazı durumlarda keser gibi günlük eşyaları yapmakta ya da işlerde kullanıyorlar. Bulduklarımız, günümüzden 8 bin 200 yıl öncesine aletlerden birkaçı" diye konuştu.