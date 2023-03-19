İzmir'de 88 bin 900 hap ele geçirildi

İl dışından İzmir’e sentetik ecza ürünü sevkiyatı yaptığı belirlenen araç Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada 88 bin 900 adet sentetik ecza ürünü ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 09:29
İzmir'de 88 bin 900 hap ele geçirildi
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir’e yüklü miktarda yeşil reçeteye tabi sentetik hap getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kemalpaşa ilçesinde plakası belirlenen aracı durduran ekiplerin yaptığı aramada 88 bin 900 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

Operasyonda araç içerisinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 1 şüpheli tutuklandı; 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İzmir hap sentetik

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