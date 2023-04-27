İzmir’de akşam saatlerinde ürküten siren sesinin sebebi belli oldu

Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:04

Güncelleme: 27.04.2023 - 12:11

Olay, Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Akşam saatlerinde siren seslerini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi yurttaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı yurttaşlar da panikle dışarı çıktı.

Merak uyandıran siren seslerinin, etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın rögar kapaklarını taşırması sonucu site yönetimi tarafından su baskınlarına karşı çevre sakinlerini uyarmak amacıyla çalındığı ortaya çıktı.