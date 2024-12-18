İzmir'de 'alacak' husumeti kanlı bitti

Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:57

Güncelleme: 18.12.2024 - 12:57

İzmir’in Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde gece yarısı silah seslerini duyan A.K., dışarı çıkarak park halindeki aracına ateş açıldığını fark etti ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın kimliğini belirledi. Şüphelinin, A.K. ile alacak anlaşmazlığı bulunan A.Y. olduğu tespit edildi.

Adresi tespit edilen A.Y., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, A.K.’den alacağı olduğu gerekçesiyle aracına saldırı düzenlediğini itiraf eden A.Y., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin olay yerine gelişi ve ardından kaçışı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin hedef araca ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.