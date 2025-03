İzmir’de “Askıda Yemek” dayanışması sürüyor

Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:34

Güncelleme: 05.03.2025 - 09:34

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle hayata geçirilen Kent Lokantaları da iftar programına dâhil oldu. Halkı sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıda ile buluşturmak için açılan ve dört çeşit yemeğin 50 liradan sunulduğu Kent Lokantaları, özel iftar menüsünü de aynı fiyattan vatandaşla buluşturuyor. Karabağlar, Çiğli, Menemen ve Aliağa’daki lokantalardaki iftar yemeği programı hafta sonunu da kapsıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlar için “Askıda Yemek” uygulaması sürüyor. Yapılan bağışlarla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek sunulan uygulamayla İzmir’de dayanışma büyüyor. Askıda Yemek kampanyasına destek olmak için Büyükşehir iştiraki Grand Plaza AŞ’den 0232 2934753 numaralı telefon üzerinden bağlantı kurulabiliyor.

RUTİN HİZMET DEVAM EDİYOR

Kent Lokantaları şehrin 5 ayı noktasında hizmet veriyor. Sadece Kemeraltı’ndaki lokantada ramazan ayına özel bir program oluşturulmadı. Kent Lokantaları hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmete başlayarak dört çeşit yemekten oluşan menüyü 50 TL’den sunuyor. Lokantalar öğle yemeği programını sürdürürken ramazan ayı nedeniyle iftar yemeği de veriyor.

MENÜ HER GÜN DEĞİŞİYOR

Kent Lokantalarında menü her gün değişiyor. Mercimek, sebze, şehriye, tavuk suyu, yayla, ezogelin, domates ya da mantar çorbasına ana yemek olarak orman kebabı, sebzeli köfte, körili fırın but, kıymalı ıspanak, etli nohut, rosto köfte, tencere güveci, tavuk sote, kıymalı bezelye ya da kuru fasulye eşlik ediyor. Yanında ise şehriyeli pirinç pilavı, arpa şehriye pilavı, bulgur pilavı, makarna ya da pirinç pilavı var. Tatlı olarak revani veya Kemalpaşa tatlısı sunuluyor. Mevsim salata, yoğurt, elma veya portakal da menünün içinde yer alıyor. Ekmek, su, iftariyelik mutlaka her menüde bulunuyor.