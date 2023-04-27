İzmir'de Ata’nın önüne çadır kurdular
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın İzmir'in simgelerinden olan Cumhuriyet Meydanı'na koyduğu çadır Mill Mücadele dönemini temsil eden Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nı kapatması tepkilere neden oldu. Çadırı gören yurttaşlar, "İzmir'de başka alan mı yok?" diye isyan etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, gelecek hayali olan, projesini hayata geçirmek isteyen, iş kurmak isteyen gençlere devlet kurumlarının verdiği teşvikleri anlatmak için İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda açık alanda çadır kurdu. Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önü ise kurulan devasa çadır nedeniyle kapatıldı. Her gün binlerce yurttaşın ve turistin önünden geçtiği ve fotoğraf çektirdiği büstün kapatılması tepki gördü.
Vatandaşlar, “İzmir’de başka alan mı yok. Heykeli önünü kapatmak nedir. Burası kentin Cumhuriyet meydanı, hem Cumhuriyet’in hem Atatürk’ün önüne çadır kurmuşlar” diyerek tepki gösterdi.
İzmir Cumhuriyet Meydanı'na Millî Mücadele'yi temsil etmek üzere 1932'de dililen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerinde mareşal üniformalı olarak sol eliyle atının dizginlerini tutarken sağ eliyle denizi gösterdiği İzmir Atatürk Anıtı, Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir . İleri!" emrini verdiği anı simgeleler.
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