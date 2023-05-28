2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İzmir'de atları ile oy vermeye geldiler

İzmir'in Bornova ilçesinde at eğitmeni Faruk Ceren (47) ile arkadaşı Cihan Saha (24), at üstünde oy kullanmaya geldi.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 11:39
İzmir'de atları ile oy vermeye geldiler
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Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy verme işlemleri, saat 08.00'den itibaren başladı. 

Seçmenler, erken saatlerde oy kullanacakları okullara gitti. 14 Mayıs'taki seçimlere at üstünde kovboy kıyafeti ile giden Faruk Ceren, geleneği bozmadı ve Bornova ilçesi Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na bu kez arkadaşı Cihan Saha da atı ile eşlik etti. 

'Karamel' ile 'Kara inci' isimli atlarının okul bahçesine bağlayan ikili, daha sonra oylarını kullandı. 

Faruk Ceren, "İkinci tura da atımızla geldik. Demokrasinin gereklerini yerine getirmek için buradayız. Atlara olan sevgi ve hassasiyetimizi dile getirmek istedik" dedi. Geri dönüşüm sektöründe çalışan Cihan Saha ise "Oyumuzu kullanmak için atlarımızla geldik. Amacımız; atlara olan sevgimizi göstermek. İnsanların bizi anlamasını istedik. Görenler şaşkına dönüyor" diye konuştu.


28 Mayıs 2023 seçimleri İzmir At

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