İzmir'de avukatlardan aidat zammı tepkisi: Yüzde 71,5'lik zam geri alınsın

18 Ocak 2022 Salı, 16:49

İzmir Barosu önünde basın açıklaması gerçekleştiren Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu üyüsei avukatlar, 2022 yılı aidatlarına yapılan zam oranını eleştirdi. Yapılan açıklamada, "İzmir Barosu Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile, 2022 yılı aidatlarına; 5 yıldan fazla kıdemi bulunan meslektaşlar için yüzde 71,5 yıldan az kıdemi bulunan meslektaşlar için yüzde 63, özel ihtiyaç sahibi olan meslektaşlarımız için yüzde 46 oranlarında zam yapıldığını üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle avukaların da mağdur olduğu vurgulanan açıklamada, "Yıllardır süre gelen hatalı AKP politikaları ile mesleğimizi itibarsızlaştırmak, sıradanlaştırmak için neredeyse her köşe başında açılan hukuk fakülteleri, kapasitenin çok üzerinde mezun vermiş, bu durum hem mezunların niteliğinin düşmesine hem de ekonomik olanaklarının asgari ücret seviyesinin dahi altına inmesine sebep olmuştur. AKP'nin elektrik, doğal gaz, yakıta döviz kuru bahane edilerek yaptığı zamlar altından ezilen meslektaşlarımıza bir darbe de kendi barosundan gelmiştir. AKP'nin yanlış ve duyarsız politikaları sebebiyle vatandaşımız kadar meslektaşlarımız da kiralarını, Bağ-kur primlerini, sabit faturalarını dahi ödeyemez hale gelmiş; asgari ücretin de altında maaş alan,ve fakirleşen avukatların, intihar haberlerini almaya alıştırıldığımız bu acı süreçte bir de baro aidatlarının fütursuzca yükseltilmesi tüm meslektaşlarımızı bir kez daha mağdur etmiştir." ifadelerine yer verildi. Baro yönetimini yapılan çağrıda zamların geri alınması istendi.