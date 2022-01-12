İzmir'de avukatlardan 'Dilara Yıldız' eylemi: Eril şiddeti durdurun

12 Ocak 2022 Çarşamba, 15:20

İzmir Barosu üyesi avukatlar, "İkiyüzlü politikaların, cinsiyetçi söylemlerin sahipleri tetiği doğrudan çekmedilerse de silahı tutan el onlarındı. Kadın cinayetlerine sebep olan, kadınları koruyacak yasaların uygulanmasına engel olan herkesin sorumlu olduğu bilinciyle bir kez daha yetkililere sesleniyoruz: Eril şiddeti durdurun" açıklamasını yaptı.

İzmir Adliyesi önünde toplanan avukatlar, İstanbul'da Oktay Dönmez tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız için basın açıklaması yaptı. "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz" "Kadın cinayetleri politiktir" sloganları atan İzmir Barosu üyesi avukatlar hükümete de tepki gösterdi.

Avukatlar adına basın açıklamasını İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Elçin Kılınçer Ot yaptı. Açıklama şöyle:

"Duydunuz değil mi? Yasaların eksiksiz uygulanmasını, önleyici koruyucu tedbirlerin alınmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların uygulanmasını sağlamayanlar; dün bir kadını daha öldürdü. Öğrendiniz değil mi? Katledilen kişi bir kadın, bir avukat, bir insandı. Eski nişanlısı tarafından, kendisini güvende sandığı kamuya açık bir alanda, polislerin olay yerine intikal etmesinden sonra, silahla katledildi. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi, yetkili ağızlardan taziyeler dile getirilecek, failin mutlaka cezalandırılacağına ilişkin alışkın olduğumuz sözler uçuşacak ortalıkta. Meslektaşımız Av. Dilara Yıldız ise bir daha kimseye sarılamayacak, yarını olmayacak. Yalnızca kadın olduğu için ve birine 'İstemiyorum' dediği için elinden alındı tüm hayatı, umutları, sevdaları, gelecek hayalleri. Sevdiği hiçbir şeyi yapamayacak artık. İstese de dünyayı dolaşamayacak, kendine ait bir hayat kuramayacak, koklayamayacak bir çiçeği artık. Yarına bir gelecek değil, kadın cinayeti sonucu öldürülmesinin derin üzüntüsü ve öfkesini bırakacak yalnızca.

"SİLAHI TUTAN EL ONLARINDI"

Dilara Yıldız'ı katil bir eski nişanlı öldürmedi yalnızca. İkiyüzlü politikaların, cinsiyetçi söylemlerin sahipleri tetiği doğrudan çekmedilerse de silahı tutan el onlarındı, ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin bu kadar kolay işlenmesine yol açan zihniyetin sahipleri, samimi ve etkin bir mücadeleden kaçanlar, bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekenler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaları uygulamayanlar, kadınların yaşam hakkını koruma görevini yerine getirmeyen tüm yetkililer silahı tutan ele hayat veren bedenlerdi. Bu nedenle, Dilara Yıldız’ın kanı onların da ellerine bulaştı. Yalnız Dilara’nın değil, bir istatistik verisi yapmaya, rakamlardan ibaret kılmaya, unutturmaya çalıştıkları, tüm eril şiddet kurbanı kadınların kanı bulaştı ellerine.

“ERİL ŞİDDETİ DURDURUN"

İzmir Barosu avukatları olarak eski nişanlısı tarafından katledilen meslektaşımız Dilara Yıldız'ı çok büyük bir üzüntü ile anıyor, olayın takipçisi olacağımız ve failin/faillerin cezasız kalmasına izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Cinayeti işleyen failler kadar; kadın cinayetlerine sebep olan, kadınların koruyacak yasaların uygulanmasına engel olan, bu yasaları sürekli tartışmaya açan herkesin bu cinayetlerden sorumlu olduğu bilinciyle bir kez daha yetkililere sesleniyoruz: Eril şiddeti durdurun."