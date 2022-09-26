İzmir’de Balkan ezgileri

26 Eylül 2022 Pazartesi, 16:24

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllar sonra yeniden hayata geçirdiği “Balkanlılar Halk Dansları Festivali” bu yıl da kente renk katmaya devam ediyor.

Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi amaçlayan festivalde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Kosova Filarmoni Orkestrası’nı ağırladı. Grida Kraja’nın şefliğini, Yeşim Gökalp’in ise solistliğini üstlendiği konser sevenlerine Balkan ezgileri sundu. Konseri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile Balkan derneklerinin temsilcileri, konsoloslar ve halk izledi.

Özuslu, konser sonrasında orkestraya İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılı dolayısıyla yapılan 100. Yıl Pulu’nu hediye etti.