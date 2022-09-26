İzmir’de Balkan ezgileri
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali kapsamında Kosova Filarmoni Orkestrası Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) sanatseverlerle buluştu.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllar sonra yeniden hayata geçirdiği “Balkanlılar Halk Dansları Festivali” bu yıl da kente renk katmaya devam ediyor.
Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi amaçlayan festivalde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Kosova Filarmoni Orkestrası’nı ağırladı. Grida Kraja’nın şefliğini, Yeşim Gökalp’in ise solistliğini üstlendiği konser sevenlerine Balkan ezgileri sundu. Konseri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile Balkan derneklerinin temsilcileri, konsoloslar ve halk izledi.
Özuslu, konser sonrasında orkestraya İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılı dolayısıyla yapılan 100. Yıl Pulu’nu hediye etti.
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