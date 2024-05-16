İzmir’de bayram havası esecek

Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:57

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan etkinlikler tüm kente yayılacak. Tiyatrodan spor organizasyonlarına pek çok programa ev sahipliği yapacak İzmir’de tam anlamıyla bayram coşkusu yaşanacak. Sanatçı Sıla ise Gündoğdu Meydanı’nda İzmirlilere müzik ziyafeti sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise Kurtuluş Savaşı’nın fiili başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs’ta Samsun’da olacağını açıkladı. Tugay, “Bir destansı mücadelenin ilk adımının atıldığı yer. Hepimizin kahramanı, izinden gittiğimiz büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlılığının simgesi. Ben de bu yıl 19 Mayıs'ı Samsun'da geçireceğim. Samsun'dan gelen davet nedeniyle buna yaklaşık 2 ay önce karar verdik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendimden çok İzmir'i, İzmir halkını temsilen orada olacağım. Gurur duyduğumuz bir gün. İzmir'de de 19 Mayıs etkinliklerle, törenlerle kutlanacak. Kalbim ve ruhum burada ama bedenen Samsun'da olacağım, İzmir'in selamını Samsun'a götüreceğim” diye konuştu.

FUTBOL TURNUVALARINDA TER DÖKECEKLER

Kutlamalar 17 Mayıs Cuma günü Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nda “Kadınlar 17 Yaş Altı Futbol Turnuvası” ile başlayacak. 18-19 Mayıs tarihlerinde ise Özdere Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde “Erkekler 16 Yaş Altı Futbol Turnuvası” var.

SENFONİ KONSERİ

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel Konseri'ni 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00`de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi`nde yapacak. Genç solistlerin katılacağı konseri Kutay Maktay yönetecek.

ATÖLYELERDEN KONSERLERE

“İzmir Gençlik Festivali”, 18-19-20 Mayıs tarihlerinde Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde 750 gencin katılımı ile yapılacak. Kamp etkinliği kapsamında gençlik STK’ları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri tarafından farkındalık atölyeleri, söyleşiler, oyunlar, bilgi yarışmaları, spor aktiviteleri, konserler ve deniz etkinlikleri düzenlenecek. Festivale İzmir’de üniversite öğrenimi gören 18-30 yaş arasında gençler katılabilecek.

18 MAYIS’TA 10 KİLOMETRELİK KOŞU

Bu yıl 11’inci kez düzenlenecek 19 Mayıs Yol Koşusu ise 18 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00’de başlayacak. “Yolumuz Cumhuriyetse Yorulmak Bilmeyiz” sloganıyla yapılacak koşunun başlangıç ve bitiş noktası Cumhuriyet Meydanı olarak belirlendi. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde 5 kilometre koşulduktan sonra Sadıkbey Tramvay durağından geri dönülecek. Toplam 10 kilometre koşulacak.

Gençleri spora teşvik etmek için yapılan 19 Mayıs Yol Koşusu, Türkiye’de 16-34 yaş kategorisinde para ödülü verilen tek yol yarışı olma unvanına sahip. Etkinlik kapsamında resmi yarışın ardından 35 yaş üzerindeki vatandaşlar için 19 Mayıs Halk Koşusu da yapılacak.

“BENİM NAÇİZ VÜCUDUM” OYUNU SAHNEDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen “Benim Naçiz Vücudum” adlı oyun ise 17-18-21-22 tarihlerinde Kültürpark İsmet İnönü Sahnesi’nde İzmirliler ile buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'in yazıp yönettiği, Cem İdiz'in bestelediği “Benim Naçiz Vücudum”, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de yapılması planlanan suikast sürecini ayrıntılarıyla sunuyor.

SAHNE GENÇLERİN

19 Mayıs’ta saat 19.00’da ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) “Gençler Sahne Sizin” etkinliği düzenlenecek. AASSM sahnesinde akustik konser vermek isteyen 14-20 yaş arası gençler arasından seçilen 19 müzisyen Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sahnede olacak.

GÜNDOĞDU’DA SILA RÜZGÂRI ESECEK

19 Mayıs akşamı Gündoğdu Meydanı’ndaki DJ performansı sonrasında saat 21.00’de ünlü sanatçı Sıla İzmirlilerle buluşacak.

Dikili’deki 75. Yıl Parkı’nda saat 21.00’de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sahneye çıkacak. Ayrıca İzmir Art Genç Bilet Kampanyası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18 Mayıs’ta başvuru almaya başlayacak. Bu dönem 16-25 yaş arasında 12 bin gence toplam 36 bin ücretsiz etkinlik bileti ulaştırılacak. İzmir Art hesaplarına tanımlanan 3 bilet 12 ay süresince kullanılabilecek. Başvurular İzmir Art mobil uygulamasından yapılabiliyor.