İzmir'de bayram yoğunluğu: 280 bin 713 araç girişi!
Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin tercih noktalarından biri olan İzmir'e 23-26 Haziran'da 280 bin 713 araç girişi gerçekleşti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle turizm bölgelerinde yerli turist yoğunluğu yaşandı.
Ege bölgesinin önemli turizm şehirlerinden İzmir, ziyaretçi akınına uğradı. Çeşme ve Alaçatı gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleri de barındıran İzmir'e 23-26 Haziran'da toplam 280 bin 713 araç girişi oldu.
DENİZ YOLUYLA GELEN KİŞİ SAYISI 6 BİN 50
Aynı tarihlerde deniz yoluyla gelen turist sayısı da 6 bin 50 kişiye ulaştı. Ayrıca 23-25 Haziran'da kente 165 iç, 178 dış hatlar olmak üzere toplam 343 uçuş gerçekleştirildi.
3 günlük süreçte iç hatlardan gelen yolcu sayısı 29 bin 674'e, dış hatlardan gelen yolcu sayısı ise 27 bin 874'e ulaştı.
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