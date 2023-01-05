İzmir’de belediyeler temizlik için güç birliğine gitti

05 Ocak 2023 Perşembe, 10:37

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Tertemiz İzmir” hedefi doğrultusunda kentin her noktasına temizlik çalışmaları devam ediyor. Başkan Tunç Soyer merkezdeki ilçelerin belediye başkanlarıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bir araya gelerek çöplerin toplanması, atıkların ayrıştırılması, gürültü kirliliği gibi konularda koordinasyon toplantısı yaptı.

Toplantıya Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya katıldı. Toplantıda ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ile Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu ve Ozan Yılmaz da katıldı.

SOYER: ATTIĞIMIZ MÜTEVAZİ ADIMLARIN KARŞILIĞINI GÖRÜYORUZ

Çöpleri ayrıştırma konusunda vatandaşlarda bir bilinç oluştuğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Attığımız adımların karşılığını görüyoruz. Aradaki farkı görebiliyorum. Biz belediye başkanları olarak bir arada bu konuda güç birliği yaparsak toplumu sürüklemek ve buradan yeni bir şey başlatmak mümkün. Bütün mesela senkronizasyon sağlamak, ortak irade ortaya koyup işbirliği yaparak sonuç elde etmek” dedi.

“VATANDAŞ İÇİN FAYDALI OLANA KAFA YORACAĞIZ”

Başkan Tunç Soyer ilçe ilçe yeni modeller belirlenebileceğini söyleyerek, “Her ilçe belediye başkanı arkadaşımın kendi çalışma yolu var. Hepsinde aynı modeli uygulamak gibi bir zorunluluk yok. Bornova'da bambaşka bir model ortaya koyabiliriz, Buca'da bambaşka. Önemli olan başkanların iradesi doğrultusunda o şehrin temizlenmesine Büyükşehir ve ilçe belediyesinin nasıl bir çözüm üreteceğine ve verimli olacağına kafa yormak” diye konuştu.

“ŞİRKETLERLE MÜZAKERE EDECEĞİZ”

Atık toplayan diğer şirketlerle de görüşeceklerini ifade eden Başkan Soyer, “Şirketlerle önümüzdeki günlerde masaya oturacağız. Onların ekmeğinde gözümüz yok ama belli kriterlerle ve kurallara uygun olarak yapılması meselesini müzakere edeceğiz. Uymayanların ruhsatlarının iptali gibi ilçe ve büyükşehir düzeyinde ayrı girişimlerimiz olacak” dedi.

“BULUŞMALAR SIKLAŞACAK”

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Soyer, “Bizim yaptığımız anketlerden, ölçümlerden sadece mevzuat sınırları içinde değil aramızdaki koordinasyonu ve senkronizasyonu artıracak ne tür çalışmalar yapabileceğimizi konuştuk. Özellikle çöplerin toplanmasında, atıkların ayrıştırılarak toplanmasında, gürültü kirliliği gibi birçok başlıkta neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Buluşmalar sıklaşacak. Daha çok bir araya geleceğiz. Sosyal yardımlar konusunda gibi... İzmirli, ilçe belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi yetkili diye ayırmıyor. Eğer şehirde kirlilik varsa İzmir kirli oluyor. Bizim bu perspektiften bakarak gücümüzü aynı noktaya odaklandırıp verimi artıracak, sonucu iyileştirecek bir çalışma yapmamız lazım” dedi.

Toplantıda ilçe belediye başkanları da fikirlerini gündeme getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken de toplantıda bilgi verdi.