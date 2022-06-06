İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir iş hanındaki berber dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, işletmeci Yener Edis'e tabancayla ateş açtı. Saldırgana silahla karşılık veren Edis, vurularak yaşamını yitirdi, seken kurşunun isabet ettiği hanın çaycısı da ayağından yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Donanmacı Mahallesi Hilmi Ziya Apak Sokak'taki bir iş hanının giriş katında yer alan Yener Edis'in işlettiği berber dükkanında meydana geldi. Berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, Edis'e tabancayla ateş açtı. Edis de karşılık verdi.
Mermilerin isabet ettiği Edis, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Kurşunların sekip geldiği iş hanının çaycısı Osman T. de ayağından yaralandı.
Çevredeki esnafın İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Edis, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Edis, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Osman T.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- Okulda dansöz oynattılar!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı