Taksim’deki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Abone Ol google-news

Taksim’de tek başına yaşayan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un öldürüldüğü olayda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetin 3 şahıs tarafından işlendiği ve zanlılardan birinin geçmişte kadınla birlikte bir başka birini öldürdükleri ortaya çıktı.

İHA
05 Haziran 2022 Pazar, 12:54

Beyoğlu Taksim’de yaşayan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, yaklaşık 15 sene önce birlikte yaşadığı Mehmet S. ile birlikte bir şahsı öldürdü. Olaydan sonra yakalanarak cezaevine gönderilen Bozkurt, 2.5 yıl önce tahliye oldu. Yaklaşık 13 yıl cezaevinde kalan Aysel Bozkurt, dışarıya çıktıktan sonra bir süre arkadaşında kaldı. Bozkurt yaklaşık 1 yıl önce de Taksim Fırın Sokak’taki daireyi kiralayarak burada kalmaya başladı. 

taksim Cinayet domuz bağı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler