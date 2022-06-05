Taksim’deki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
Taksim’de tek başına yaşayan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un öldürüldüğü olayda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetin 3 şahıs tarafından işlendiği ve zanlılardan birinin geçmişte kadınla birlikte bir başka birini öldürdükleri ortaya çıktı.
Beyoğlu Taksim’de yaşayan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, yaklaşık 15 sene önce birlikte yaşadığı Mehmet S. ile birlikte bir şahsı öldürdü. Olaydan sonra yakalanarak cezaevine gönderilen Bozkurt, 2.5 yıl önce tahliye oldu. Yaklaşık 13 yıl cezaevinde kalan Aysel Bozkurt, dışarıya çıktıktan sonra bir süre arkadaşında kaldı. Bozkurt yaklaşık 1 yıl önce de Taksim Fırın Sokak’taki daireyi kiralayarak burada kalmaya başladı.
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