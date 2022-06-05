Taksim’deki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

05 Haziran 2022 Pazar, 12:54

Beyoğlu Taksim’de yaşayan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, yaklaşık 15 sene önce birlikte yaşadığı Mehmet S. ile birlikte bir şahsı öldürdü. Olaydan sonra yakalanarak cezaevine gönderilen Bozkurt, 2.5 yıl önce tahliye oldu. Yaklaşık 13 yıl cezaevinde kalan Aysel Bozkurt, dışarıya çıktıktan sonra bir süre arkadaşında kaldı. Bozkurt yaklaşık 1 yıl önce de Taksim Fırın Sokak’taki daireyi kiralayarak burada kalmaya başladı.