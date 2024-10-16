İzmir'de bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:21

Güncelleme: 16.10.2024 - 13:21

Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; Murat Reis Mahallesi 176 Sokak'taki bir apartman dairesinden kötü koku geldiği şikayeti üzerine ekip sevk edildi.

Ekipler, evdeki kullanılmaz durumdaki eşyalar, evsel atık, plastik ve hurdaları tüm gün süren çalışmalarla temizledi.

İlaçlanarak dezenfekte edilen evden yaklaşık 10 ton ağırlığında 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çevre ve halk sağlığının korunması adına sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.