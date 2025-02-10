İzmir’de Birgün çalışanlarına destek:

Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:01

Güncelleme: 10.02.2025 - 09:01

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınması İzmir’de protesto edildi. Basın meslek örgütleri, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve BirGün okurları Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önünde bir araya geldi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın da destek verdiği eylemde “Özgür basın susturulamaz”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atan grupta adına basın açıklamasını okuyan Birgün muhabiri İlayda Sorku, “Biliyoruz ki bu yaşananlar; En ufak bir sese dahi tahammül edemeyen, tüm muhalefet kesimlerini sindirmek isteyen, ülkede korku iklimini hâkim kılmaya çalışan Saray rejiminin, yargı aracılığıyla basın ve toplum üzerinde de kurmak istediği korku ikliminin son örneğidir. Bir kez daha ifade ediyoruz ki habere konu olan ‘ziyaret’ ilk olarak yandaş Sabah gazetesinde yayınlanmasına rağmen birgun.net yöneticisi arkadaşlarımız özelinde başlatılan bu operasyon Saray tarafından bütün muhalif güçlere verilmek istenen yeni bir mesajdır. Biliyoruz ki bu baskı ve zora dayalı politikanın arkasında ülkeyi yönetemeyen, toplumsal desteği gün geçtikçe eriyen tek adam rejiminin ayakta kalma çabası var. Muhalefet belediyelerine atanan kayyumlardan siyasetçilere açılan soruşturmalara, grev yasaklarından yeniden hedefe konulan Gezi direnişine, medya üzerinde kurulmak istenen ablukaya kadar her bir başlık bu amaca hizmet etmektedir” diye konuştu

“BU KARANLIK, HALKIN BİRLEŞİK MÜCADELESİYLE ELBET SON BULACAK”

İktidarın baskı politikalarının halkta karşılığı olmadığını belirten Sorku, şu ifadeleri kullandı:

“Tıpkı Ergenekon ve Balyoz dönemlerinde olduğu gibi yeni bir 'dokunan yanar' döneminin içindeyiz. Bugün yapılmak istenen de hiçbir toplumsal kesimden yaşananlara karşı tek bir sesin çıkmamasıdır. Gözaltılarla, operasyonlarla, tutuklamalarla yoksulluğa mahkûm edilen halkın derdinin görünmez kılınması amaçlanmaktadır. Bu konular konuşulmasın istenmektedir. İktidarın RTÜK Komiseri Ebubekir Şahin’in ‘Türkiye’de olumlu olaylar yokmuş gibi algı yaratılıyor. Sadece olumsuz haberler yapılıyor’ dediği gün arkadaşlarımızın gözaltına alınması asla tesadüf değildir. İktidar dört koldan istemediği haberleri, gerçekleri yazan gazetecileri ve halkı cezalandırıyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar tüm bunlar; sokaktaki yurttaşın ne istediğini göremeyen, halkın sesine kulağını kapatmış rejimin Saray’dan yaptığı hesaplar tutmayacak. Bugün burada bu hesabın çarşıya uymayacağını haykırıyoruz. Biliyoruz ki bu karanlık, halkın birleşik mücadelesiyle elbet son bulacak. Çünkü bu rejime karşı duran, gericiliğe, piyasacılığa ve memleketin tek adama teslim edilmesine karşı yüz binlerce, milyonlarca yurttaş var. Bir kez daha söylüyoruz, gün be gün soruşturmalarla, para cezalarıyla, çeşitli baskı aparatlarıyla hedef aldıkları Birgün gerçekleri yazmaya devam edecek. Birgün susmaz, susturamazsınız.”

KINAY: DÜN BURADAYDIK, BUGÜN BURADAYIZ, YARIN DA BURADA OLACAĞIZ

Eylemde gazetecilere destek veren Karabağlar Belediye Başkanı Helik Kınay da şunları kaydetti:

“Biz yıllarca hep birlikte kent hakkını, emeği, kadın haklarını, doğayı, çocukları savunduk. Adaleti, demokrasiyi ve özgürlüğü savunduk. Geldiğimiz noktada bunları savunan herkesin gözaltına alındığı, baskılarla yıldırılmaya çalışıldığı, yargının silah gibi kullanıldığı günlerden geçiyoruz. Yıllarca söylediğimiz sözleri haberleştiren, halkın doğru haber alma özgürlüğünü halk için kullananlar gün geçmiyor ki başka bir baskıyla karşılaşmasın. Bizim sözümüz tek. Dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da emeği, adaleti, özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğünü, özgür basın savunacağız. Birgün, bunların en önemli parçalarından biri. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız.”