İzmir'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin gençlik merkezi açıldı

02 Kasım 2021 Salı, 16:07

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) Prof. Dr. Mehmet Yalçın Çağdaş Gençlik Merkezi Buca Dumlupınar Mahallesi'nde açıldı. Prof. Dr. Mehmet Yalçın ve eşi Şirin Yalçın’ın bağışladığı mülkün dönüştürülmesiyle oluşturulan merkezin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nur Gerçel, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.

“GENÇLERİMİZE IŞIK OLSUN”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Cumhuriyet kazanımlarını korumak misyonuyla yaptığı çalışmaları tebrik eden Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iki buçuk yılda gençlere yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Kökkılınç, “Katılımcı demokrasiye olan inancımızla sivil toplum kuruluşlarımız ile yaptığımız iş birliği ile daima gençlerimizle olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne, gençlik merkezinin gençlerimize kazandırılmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merkezimiz, gençlerimize ışık olsun” diye konuştu.