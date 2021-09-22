İzmir'de cemevi misafirhanesi öğrenciler için açıldı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 15:40

İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi, üniversite öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa ilişkin yazılı açıklama yaparak, “Yamanlar Cemevi olarak 10 kız öğrencimizi cemevimizin misafirhanesinde herhangi bir ücret talep etmeden ağırlayacağız” dedi.

Öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa duyarsız kalmayacaklarını belirten Yamanlar Cemevi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Zaten gelecek kaygısı taşıyan fakat bir yandan Üniversite eğitimini de tamamlamak isteyen kardeşlerimizin sorunları genel olarak hepimizin sorunudur. Bu bilinçle son dönemde öğrenci kardeşlerimizin yurt kontenjanları ve yüksek ev kiraları nedeniyle yaşadıkları barınma sorunlarına karşı duyarsız kalmamalıyız. Yamanlar Cemevi olarak 10 kız öğrencimizi cemevimizin misafirhanesinde herhangi bir ücret talep etmeden ağırlayabileceğimizi belirtiriz.”