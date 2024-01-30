İzmir'de CHP'nin adayı Cemil Tugay parti il binasında: 'Başarı için çalışacağız'

Yayınlanma: 30.01.2024 - 18:26

Güncelleme: 30.01.2024 - 18:33

Partililer tarafından havaalanında karşılaşan Tugay daha sonra Alsancak'ta bulunan il binasına geçti. Tugay'a Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve ilçe adayları eşlik etti.

Tugay yaptığı açıklamada "Sağ olsunlar bana adaylık görevini tebliğ ettiler. Bu dakikadan sonra benim görevim Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzeyde başarıya ulaşması için çalışmak. Emek veren ve verecek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

“DEĞİŞİMİN FOTOĞRAFI OLAN KENT OLDU”

Bakan da burada yaptığı konuşmada "Biz biliyorsunuz çok yakın bir süreçte bir kurultay yaşadık. Kurultayda da Türkiye'de bir değişim vadettik. O değişimin sonucu olarak da bu yerel yönetim sürecinde de çok ince eleyip sık dokuyarak Parti Meclisi ve MYK bir kanaate vardı. İzmir otuz belediye başkanımızın yirmi yedisinin değiştiği ve büyükşehir belediye başkanı yani gerçekten Türkiye'de değişimin fotoğrafı olan kent oldu" dedi.

Fotoğraf: Yusuf Körükmez

SOYER’E TEŞEKKÜR

Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise önceki belediye başkanlarına ve Tunç Soyer'e teşekkür ederek "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı titizce yapılan çalışmalar sonucunda Parti Meclisi ve MYK'mızın önerisiyle kesinleşti. Partimize önceki dönemde rahmetli Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu yine son beş yılda başkanlık görevi yürüten Sayın Tunç Soyer İzmir'e, İzmirimize çok değerli hizmetleri verdi, katkıları oldu. CHP'nin sosyal belediyeciliği, sosyal demokrat belediyeciliği ve hizmeti değişmez. Bu bir bayrak yarışıdır. Bugün de o bayrak Sayın Cemil Tugay'a devredildi. Hayırlı uğurlu olsun."