Son dakika... CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk açıklama!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:32

Güncelleme: 30.01.2024 - 12:59

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir adayı Cemil Tugay, Adnan Menderes Havalimanı’nda kendisini karşılayan partililere seslendi.

Tugay, kendisini aday gösteren parti yetkililerine ve önceki dönem başkanlarına teşekkür etti.

Cemil Tugay, "Mücadeleye ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

"HEYECANIMIZ YÜKSEK"

Tugay, “Hava soğuk, içimiz kıpır kıpır. Heyecanımız yüksek, bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz. Halkımızla buluşmak istiyoruz. Haydi hep birlikte İzmir için daha ileri…” diye konuştu.

'TUNÇ SOYER' AÇIKLAMASI

Tugay, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili şunları kaydetti:

“Benden önce bu bayrağı birileri taşıyordu. Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu ve en son başkanımız Tunç Soyer bu bayrağı taşıdı. Dünyanın en güzel şehri İzmir’e hizmet ettiler. Kaybettiğimiz Ahmet Piriştinayı saygıyla anıyorum. Başkanlarımızla her zaman birlikte olacağız, onların deneyimlerinden faydalanacağız. Onlara çok teşekkür ediyorum.”

“DEMOKRASİ NÖBET DEĞİŞİMİDİR”

“Demokrasi, bir nöbet değişimidir" diyen Cemil Tugay, şöyle devam etti:

"Geçici olarak bu nöbeti tutar, bir süre sonra bayrağı bir başka arkadaşınıza teslim edersiniz. Ne mutlu bana ki partim bana İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını layık gördü. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel’e, MYK’ya, vekillerimize teşekkür ederim, hepsi var olsunlar.”

"ALDIĞIMIZ BAYRAĞI DAHA YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Yurttaşları ev ve iş sahibi yapacaklarını söyleyen Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonra daha fazlasını yapacağız. Aldığımız bayrağı daha yükseğe taşıyacağız. Türkiye yoksullukla, işsizlikle mücadele ederken biz insanımıza daha fazla sahip çıkacağız. Ev sahibi olmayanı ev sahibi, iş sahibi olmayanı iş sahibi yapacağız. Tarımda zorluk yaşayan çiftçimize daha fazla destek olacağız. İzmir’i zenginleştireceğiz, kalkındıracağız. Gençlerimiz bu şehirde yaşamak isteyecek. Bu şehirde yaşayan her vatandaş, ihtiyacı olduğunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanında olduğunu bilecek. İzmir yürekleri temiz insanlar tarafından yönetilecek. Bu şehirde taş taş üstüne koymak isteyen, katkı vermek isteyen herkese yol açacağız, yanında olacağız. İnsanlara, belediye hizmetlerini daha fazla ve daha uygun fiyata ulaştıracağız.”

"BİZE ÇAMUR ATMAK İSTEYENLERİN..."

“Hazırladığımız projeleri önümüzdeki 2 ay boyunca, birer birer anlatacağız" diyen Cemil Tugay, şunları söyledi:

"Göreceksiniz, bu şehir Türkiye’de herkesin yaşamak istediği bir yer olacak. Zaten öyle bir yer, herkes gıptayla bakıyor. İzmir’deki CHP yönetiminin başarısıdır. Bunu bize çamur atmak isteyenlerin aklına sokmak benim boynumun borcu olsun. İçimiz kıpır kıpır, heyecanımız yüksek, bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz. Halkımızla buluşmak istiyoruz. Haydi hep birlikte İzmir için daha ileri."

"OY REKORU KIRACAĞIZ"

'Birlik' mesajı veren Tugay, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bizler hep beraberiz. Hiçbir zaman hiçkimse bizi bölemeyecek, parçalayamayacak. 30 ilçede zaferi kazanacağız. Oy rekorunu kıracağız, söz veriyorum size. İzmir bekle bizi geliyoruz."