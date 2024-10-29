İzmir'de Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlanıyor

Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:15

Güncelleme: 29.10.2024 - 12:15

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, İzmir'de yurttaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşku ve gururla kutlandı. 28 Ekim’de başlayan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve 29 Ekim sabahı İzmir Valiliği’nde tebrikat töreniyle devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, üstü açık bir araçla halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Törene İzmir milletvekilleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Heyecan ve coşkunun doruklara ulaştığı etkinlikte zeybek, vals ve çeşitli dans gösterileri de yer aldı.

VALİ ELBAN: CUMHURİYET, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN SEMBOLÜDÜR

Törende konuşma yapan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Cumhuriyet'in Türkiye için taşıdığı anlamı vurguladı. Elban, “Demokrasi ve Cumhuriyet dediğinizde belli kavramlarla onların çerçevesini çizebilirsiniz. Ama bizim ülkemizde Cumhuriyet, kalkınma, özgürlük ve bağımsızlığın yanında vatan, bayrak ve devlet gibi kutsal bir anlam taşır. Cumhuriyet, bizim özgürlüğümüzün sembolü, vatanımızın tapusu ve devletimizin bağımsızlığının ilanıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına duydukları minneti dile getiren Elban, ülkenin her dönem Cumhuriyet'in ilkelerine sahip çıkması gerektiğine dikkat çekti. "Cumhuriyeti yüceltmek ve geliştirmek bizim borcumuzdur. Bu güzel toprakları bize vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Son olarak Vali Elban, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını belirterek tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Gösteriler gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edecek.