İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, Pasaport İskelesi kapatıldı
İzmir Körfezi'nde deniz suyu seviyesinin düşmesi nedeniyle Pasaport İskelesi, yolcu tahliyesine izin vermeyecek durumda olduğu için geçici süreyle kullanıma kapatıldı.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Geçen sene de çekilme olmuştu ama bu yıl biraz daha fazla oldu. Tekrar lodosa dönüyoruz, o nedenle Körfez, kısa sürede eski haline döner. Korkuya hiç gerek yok" dedi.
Seferihisar ve Dikili'de denizin çekilmesinin ardından İzmir Körfezi'nde de deniz suyu seviyesi düştü. Suyun çekilmesi nedeniyle denizin içindeki kayalar ve yosunlar su yüzeyine çıkarken, deniz ulaşımında da aksama oldu. Pasaport İskelesi, yolcu tahliyesine izin vermeyecek durumda olduğu için geçici süre kullanıma kapatıldı. Vapur seferleri, Alsancak İskelesi'nden yapılmaya başlandı.
İZDENİZ A.Ş. tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Tarihi Pasaport İskelesi, deniz suyu seviyesinin yolcu tahliyesine izin vermeyecek kadar düşmesi nedeniyle geçici süre ile kullanıma kapatılmıştır. Bu hattaki seferler program dahilinde Alsancak İskelesi'nden yapılmaya devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
'DOĞAL BİR DURUM'
Deniz suyu seviyesindeki azalmayı değerlendiren DEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, lodosla beraber su seviyesinin normale döneceğini söyledi. Yaşar, "Kuzeyli rüzgarlar, 15-20 günden beri çok sert esti. Bu nedenle mart ayı da son 100 yılın en soğuk mart ayı oldu. Kuzeyli rüzgarlar eserken, bütün suyu Afrika'ya doğru şişiriyor. Şu anda sadece İzmir'de değil Marmara'dan Marmaris'e kadar sular çekilmiş durumda. 1783'te Kordonboyu yapılırken gelgitin 1,5 metre üzerinde olacak şekilde inşa edileceği şartnamesi vardır. O zamandan beri burada suyun yüksekliğinin artıp azaldığı biliniyor. Geçen sene de çekilme olmuştu ama bu yıl biraz daha fazla oldu. Tekrar lodosa dönüyoruz, o nedenle Körfez, kısa sürede eski haline döner. Korkuya hiç gerek yok. Bu son derece doğal ve her zaman olan bir durum. Bazen çok sert oluyor, bu yıl sadece çok sert yaşadık" diye konuştu.
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