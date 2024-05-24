İzmir'de deprem: Panik yapacak bir durum yok

İzmir'in Torbalı ilçesi merkezli 3.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem hakkında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu fay çok uzun dönemdir deprem üretmeyen fay sınıfında değerlendiriliyor. Deprem aktivitesi düşük. Maksimum 6 büyüklüğe varan depremler üretebilir. Bu aşamada panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 13:23
İzmir'de deprem: Panik yapacak bir durum yok
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Torbalı merkezli meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "AFAD verilerine göre 3.2 büyüklüğünde ve 3,41 kilometre derinliğinde, Kandilli verilerine göre ise 3.5 büyüklüğünde ve 9.6 kilometre derinliğinde deprem gerçekleşti. Depremin dış merkez üssü Torbalı-Yeşilköy civarına denk geliyor. Bu depremin hemen kuzeyinde Kısıkköy ile Karaağaç arasında 12 kilometre uzunluğundaki Nifdağı segmenti yer alıyor. Bu fay çok uzun dönemdir deprem üretmeyen fay sınıfında değerlendiriliyor. Deprem aktivitesi düşük. Maksimum 6 büyüklüğe varan depremler üretebilir. TÜBİTAK kapsamında başlattığımız bir proje var. Afyon Kocatepe Üniversitesi, DEÜ ve Çukurova Üniversitesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü bu proje kapsamında, bu yaz fayın deprem üretme potansiyelini belirlemek üzere hendek çalışmaları yürüteceğiz. 2025 yılı itibarıyla Nifdağı Fayı ile ilgili somut bilgilere ulaştığımızda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu aşamada panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.


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