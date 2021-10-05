İzmir'de deprem sonrası yıkılan okulların son durumu açıklandı

05 Ekim 2021 Salı, 16:20

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, kentte daha önceden dayanıksız olduğu belirlenen ve deprem sonrası yıktırılan 50 okulun 31'inin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılarak inşaatına başlandığını, 19 okulun ise projelendirme işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Yıkımı yapılan 50 okulun inşasının 2022 sonunda bitmesi hedeflendiğini dile getiren Yentür, okullarda geçen yıl deprem öncesi başlatılan değerlendirme çalışmalarında yenilenmesine karar verilen eğitim kurumlarının yıkım işine ve yeniden inşasına hızlıca başlandığını aktardı.

Yentür, şunları kaydetti: "Geçen yıl yıkımı gerçekleştirilen 50 okulumuzdan 31'i TOKİ tarafından ihale edildi ve burada çalışmalar son hızla devam etmekte. 19 okulun ise projelendirme işlemleri sürüyor. Ama şunun tüm İzmir halkımıza ve öğrencilerimize müjdesini verebiliriz, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine inşallah 13 yeni okul ve kurumumuzu öğrenci ile öğretmenlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Tamamlanma oranlarına baktığımız zaman 3 ay sonra inşallah sosyal donatı alanları, akademik ortamları, sportif, sanatsal ve kültürel ortamlarıyla yepyeni, sapasağlam, çocuklarımızın rahat bir şekilde eğitim öğretim ortamlarını sağlayacak okul binalarına kavuşacağı müjdesini verebilirim. Biz her anlamda okullarımızdaki fiziki koşulların iyileştirilmesini ve eğitim kalitesinin artırılmasını amaçlıyoruz."