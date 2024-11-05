İzmir’de “devlet adabı” tartışması

Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:31

Güncelleme: 05.11.2024 - 11:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Valiliği’ne TUSAŞ Kahramankazan'daki yerleşkesine saldırı düzenleyen teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in kardeşi M. Alçiçek'in, İZENERJİ şirketi bünyesinde çalışmasında herhangi bir sakınca olup olmadığına ilişkin yazıya cevap verdi. Valilikten yapılan açıklamada belediyelerden bugüne kadar birçok kişini işten çıkarılmasına rağmen bir görüş istenmediği belirtilerek, “İlgi yazılarınıza konu kişi, birçok insanımızı şehit eden, eli kanlı bir teröristin kardeşi olunca, vicdanı muhasebe yapılması ve Valiliğimizden hukuki görüş sorulması, en hafif deyimle abesle iştigaldir" denildi.

"MAHALLE AĞZI' ÇIKIŞI!

Valilikten gönderilen yazıya tepki CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan geldi. Aslanoğlu sosyal medyasından "Devlet adabında, resmi bir yazıya mahalle ağzıyla cevap verilmesi yoktur. İşe personel alımlarında, alınan kişilerin terörle bir iltisakı olup olmadığını size soran ve güvenlik sorgusundan geçen kişiler arasından alım yapan İzmir Büyükşehir Belediyemiz, yine bir güvenlik sorgusu için size başvurmuştur. Büyükşehir belediyemizin, bir çalışanının akrabasının karıştığı alçak terör saldırısı sebebiyle, personelinin de terör iltisakı olup olmadığının araştırılarak bilgi verilmesi yönünde sizden bir görüş sorması, sizi nezaketsiz bir üslupla cevap verecek kadar neden rahatsız etti? Siyaseti siyasilerin yaptığı, devletin görevlilerinin 'Devlet Adamı' gibi davrandığı günleri çok özlüyoruz" diye konuştu.