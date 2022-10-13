İzmir'de dijital ulaşım kartı dönemi

13 Ekim 2022 Perşembe, 16:46

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ünlü oyuncu Mert Fırat'ın sunuculuğunu yaptığı tanıtım toplantısında akıllı ulaşım kartı İzmirim Kart'ın dijital halini kamuoyu ile paylaştı. 1 milyon 200 bin kişinin toplu ulaşım kartı İzmirim Kart ile yolculuk yaptığı kentte, sanal kart devri başladı. Buna göre İzmirim Kart, artık herkesin cep telefonuna sığabilecek. Metrodan otobüse; vapurdan tramvaya kadar sunulan toplu ulaşım hizmetlerine, artık telefonlara indirilecek İzmirim Kart mobil uygulaması ile erişilebilecek. Yolcular, İzmirim Kart'ı cep telefonuna yükleme imkânına sahip olacak. QR kod ve NFC teknolojisiyle oluşturulan Dijital İzmirim Kart sadece ulaşımda değil, Doğal Yaşam Parkı’ndan BİSİM’e kadar pek çok başka noktada kullanılabilecek. Ayrıca kart bakiyesi görülürken, sanal olarak bakiye yüklenebilecek. Öte yandan yolcular, fiziki kartlar için sağlanan tüm indirimlerden yararlanmaya devam edecek.

PLASTİK KULLANIMI AZALACAK

İzmirim Kart mobil uygulaması, otobüs saatlerini öğrenmek ve kolay ulaşım planları oluşturmak için de kullanılabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yeni uygulama ile plastik kullanımını da azaltmayı hedefliyor.

"İZMİRLİ ÇOK DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR"

Toplu ulaşım için geliştirilen ödeme kolaylıklarına bir yenisini eklediklerini belirten Başkan Soyer, "Ekonomik, gıda, iklim gibi krizlerle mücadele etmek için kültürü ön plana koymamız gerekiyor. Bu hangi kültür olacak? Bunu da işte dört sütun üzerinde oluşturduğumuz döngüsel kültür ile yapacağız. Yani doğayla uyum, birbirimizle uyum, tarihimizle uyum ve değişimle uyum. İzmirli çok daha fazlasını hak ediyor. Biz bunları sadece İzmir değil memleketimiz için yapıyoruz. Bu çalışma da yine İzmirlilerin yüzünü güldürecek sonuçlar ortaya koyacak. Hep beraber daha iyisini beklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.