İzmir’de 'Dinamik Şarjlı Elektrikli Otobüs' dönemi başlıyor

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:57

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımda yeni bir dönemi başlatacak olan Dinamik Şarjlı Elektrikli Otobüs Projesi’nin ilk adımı atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda, filosunu, dinamik şarjlı elektrikli otobüslerle güçlendirmek için harekete geçti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Fransız Societe Generale Bank Türkiye Müdürü Batu Çetin, kredi ön protokolünün imzalarını, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle attı.

Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fransız Societe Generale Bankası Ülke Müdürü Batu Çetin, Societe Generale Bankası Genel Müdürü Deniz Aydos, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ve bürokratlar katılım sağladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bugün burada attığımız bu adım, İzmir’in geleceğini daha yaşanabilir hale getirecek çalışmalardan sadece biridir. Hep birlikte İzmir’i daha güzel bir geleceğe taşıyacağız" dedi.

BAŞKAN TUGAY: TOPLU ULAŞIM ALTYAPISINI MODERN BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜRECEK

Dinamik Şarjlı Elektrikli Otobüs Projesi’nin, göreve başladıkları günden bugüne yapılan köklü çalışmaların sonuçlarından biri olduğunun altını çizen Başkan Tugay, “İzmir’in toplu ulaşım altyapısını modern bir yapıya dönüştürecek ve İzmir’in temiz gelecek vizyonunun en önemli parçalarından biri olacak Dinamik Şarjlı Elektrikli Otobüs Projesi, toplu ulaşım sistemimizin modernleşmesinin bir simgesi olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir İzmir inşa etme yolundaki kararlılığımızın da göstergesidir” diye konuştu.

ESHOT’UN "T"Sİ GERİ DÖNÜYOR

Başkan Tugay, bu projenin geçmişle gelecek arasında bir köprü görevi gördüğünü ifade ederken sözlerine şöyle devam etti:

“İzmir, ESHOT’un T’si ile troleybüs konusunda Türkiye’nin ilk şehridir, öncü şehridir. Troleybüs, İzmir’in geçmişinde, bizim de tabii çocukluğumuzda ve gençliğimizde önemli bir ulaşım aracıydı. Sessizliği, egzozundan duman çıkmayan bir araç olması, bize iyi hissettirirdi. Zaman içinde bunlar kalktı. Hafif raylı sistemler, metrolar hedefliyoruz, hedefleniyor. Ancak yakın zamanda uygulanan yerlerdeki incelemelerle, yeni nesil troleybüslerin de göz ardı edilmemesi gereken, şehrin havası temiz olsun, karbon emisyonu düşük olsun diye sağlıklı çevreye kavuşalım diye düşündüğümüz zaman çok ciddi olarak dikkate almamız gereken ulaşım aracı olduğunu anladık."

“BİRLİKTELİĞİMİZİN UZUN ZAMAN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM”

Fransız Societe Generale Bank’tan sağlanacak 80 milyon euroluk finansmanın, hazine garantisiz, iki yıl anapara geri ödemesiz ve toplamda 10 yıl vadeli modelle gerçekleşeceğini belirten Başkan Tugay, “Hem Narlıdere metromuzda hem de bu yatırımımızda bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. İş birliğimizin, içinde dostluk da barındıran çerçevede uzun zaman devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“SIÇRAMA YILI OLACAK”

Başkan Tugay konuşmasında alanında uzman isimlerle ulaşım master planı üzerinde çalıştıklarını ve en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti. Tugay şunları söyledi:

“İzmir’in Avrupa Birliği’nin 112 seçilmiş misyon şehrinden birisi olarak, 2030 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdü var. Bu bir süredir üzerinde çok fazla konuşmadığımız ama yakın zamanda çokça konuşmaya başladığımız bir taahhüt. 2025 bizim için; şehrin karbon emisyonunu düşürmek, çevre sorunlarını hızla düzeltmek, İzmir’i geleceğe hazırlamak yolunda bir sıçrama yılı olacak. İnancımız, hedefimiz budur. Tüm yurttaşlarımızın, İzmir’deki sivil toplum iradesi olan tüm kurumların ve kamu kurumlarının tamamının katılmasını bekliyoruz. Dinamik şarjlı elektrikli otobüs yatırımımızın İzmir’in temiz bir havaya ve sağlıklı bir çevreye kavuşmasında, karbon emisyonunu da yenilenebilir enerji yatırımlarıyla beraber düşündüğünüzde onu da düşürme yolunda önemli katkısı olacak. Konforlu ulaşım aracı olacağını da düşünüyorum. Metro yatırımlarımız, hafif raylı sistemlerin yanında dinamik şarjlı elektrikli araçlar da hayatımızda yer tutacak.”

BATU ÇETİN: İMZA ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUM

Societe Generale Bank Türkiye CEO'su ve Ülke Müdürü Batu Çetin, “İzmir’in çevresel ve sosyal olarak sorumlu ve sürdürebilir dönüşümüne aktif katkı sağlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesile ile kurumlarımız arasında gerçekleştirdiğimiz bu kredi sözleşmesi ön protokolüne imza atmanın gururunu yaşıyorum. 80 milyon euroluk, Hazine garantisiz, iki yıl anapara geri ödemesiz, toplam 10 yıl vadeli bu finansmanın İzmir’e hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

DİNAMİK ŞARJLI ELEKTRİKLİ OTOBÜS PROJESİ NEDİR?

Dinamik şarjlı elektrikli otobüsler, 1954 yılında İzmir ulaşımında kullanılan troleybüslerin modernize edilmişi. Proje, içeriğinde dört temel özelliği barındırıyor. Buna göre; elektrikli araçlarda dinamik şarj sistemi yer alacak, yenilenebilir enerji kullanılacak, yüzde 40 yerlilik şartı olacak ve çevreci vizyon ile çalışacak. Güzergâhın bir kısmında bataryalarını kullanarak hareket edecek olan otobüsler, güzergahın kalan kısmı için şarj sistemine bağlanarak bataryalarını dolduracak. İhtiyaç duyulan elektrik enerjisi ise güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan temin edilecek. Böylelikle hem altyapı ve çevre korunacak hem de fosil yakıt kullanımı tamamen kaldırılacak. Projenin dikkat çeken özelliklerinden biri de yüzde 40 yerlilik şartının bulunması. Açık ihale yöntemiyle yürütülecek proje, bu şart sayesinde yerli üretime ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

ENERJİ İHTİYACINI ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞILAYACAK

Enerji maliyetlerini düşürmeyi ve çevresel etkileri minimuma indirmeyi hedefleyen Dinamik Şarjlı Elektrikli Otobüs Projesi kapsamında, ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak.