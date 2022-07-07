İzmir'de doktorlar iş bıraktı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 15:00

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından başından vurularak öldürülmesinin ardından sağlık çalışanları Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.



İzmir Tabip Odası’na bağlı hekimler, iki günlük iş bırakma eylemine başladı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlıkçılar, “Bakan istifa”, “Sağlıkçıya değil katile barikat” sloganları attı.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Ceylan Özkan, "Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmektedir" dedi.

"Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifini önerdik" diyen Özkan, "Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi. Dün bize giderlerse gitsinler diyenlere sesleniyoruz, bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz” dedi.

DOĞRUYOL: ARTIK SEYRETMEYİ BIRAKIN

Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ise şunları söyledi:

Sağlık hizmeti sunarken, ne zaman şiddete uğrayacağız, korkusuyla, endişesiyle hizmet vermeye çalışmanın psikolojisini anlatmak mümkün değildir. Maalesef sağlıkta şiddet sağlık çalışanlarımızın çalışma şevkini elinden almış, moral ve motivasyonunu da bitirmiştir. Sağlıkta şiddetle mücadele etmeyenler, gerekli tedbirleri almayanlar, sağlıkta şiddeti bilmem, görmem, duymam diyerek üç maymunu oynayanlar, maalesef bu gün sağlıkta şiddetin adeta meşru hale gelmesine sebep olmuşlardır.

Onlarca, yüzlerce, Sağlık çalışanımız hemen her gün hakarete, küfre maruz kalıyorken görevleri başında katledilmelerini izah etmek için ne kelimeler ne cümleler yeter. Artık yeter. Seyretmeyi bırakın. Etkin yasalar çıkarın. Biliniz ki, yaklaşık 20 yıldır tüm uyarılara rağmen sağlıkta şiddet ile ilgili tedbir almayanlarda, sağlıkta şiddetten sorumludurlar.