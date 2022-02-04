İzmir’de elektrikli araçlar için şarj istasyonu sayısı artıyor

04 Şubat 2022 Cuma, 11:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2050’de “sıfır karbon” hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, kentte elektrikli taşıtların yaygınlaşması için 14 açık ve kapalı otoparka toplam 24 elektrikli araç şarj istasyonu kurdu. İZELMAN A.Ş. Genel Müdürü Burak Alp Ersen, yıl sonuna kadar tüm otoparklarda şarj istasyonlarının yer almasının hedeflendiğini söyledi.

Ersen, “2022 yılında İZELMAN A.Ş. bünyesindeki elektrikli araçların sayısını 74’den 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu araçların bir kısmını İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet aracı olarak kullanmayı, bir kısmını da MOOV uygulamasına dahil etmeyi planlıyoruz” dedi. Ersen, “Özellikle Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan araç paylaşım sistemine 15 tam elektrikli aracı konuşlandırarak, İzmirli hemşehrilerimizin tam elektrikli araçları MOOV uygulaması üzerinden kullanabilmelerini sağladık. Bu sayede temel hedefimiz, kentimizde karbon salımı düşük olan araçların yaygınlaşmasını sağlamak. Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde 2030 yılına kadar fosil yakıtlı araçlar yerine elektrikli araçların yaygınlaştırılması planlanmakta. Biz de aynı hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.