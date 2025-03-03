İzmir’de emeklilere kira ve market desteği
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dar gelirli emeklilere her ay bin TL market ve bin TL kira desteği sağlanacağını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dar gelirli emeklilere her ay market ve kira yardımında bulunacağını belirtti.
Tugay, "Ülkemizde hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Halkımızın içinde bulunduğu yoksulluk girdabından en çok etkilenen kesimlerin başında emeklilerimiz geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak dar gelirli emeklilerimize market ve kira ödemelerinde destek olmaya devam ediyoruz. Emeklilerimize her ay 1000 TL kira desteği ve 1000 TL market desteği sağlıyoruz" diye konuştu.
Etiketler: #İzmir Büyükşehir Belediyesi #Cemil Tugay
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