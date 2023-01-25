İzmir'de erkek şiddeti: Evli olduğu kadını tabancayla vurdu

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:17

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 09:18

Çamlıkule Mahallesi 290/3 sokakta, saat 22.45 sıralarında Gizem A. ile evli olduğu erkek K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından Gizem A., K.A. tarafından tabancayla vuruldu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gizem A., ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Gizem A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.