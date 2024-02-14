İzmir'de eşini katledip kendini silahla yaralayan kişi tedavisinin ardından tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşini silahla katledip intihar girişiminde bulunarak yaralanan kişi, tedavisinin tamamlanması sonrası tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:02
İzmir'de eşini katledip kendini silahla yaralayan kişi tedavisinin ardından tutuklandı
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Serdar Karamus, 21 Aralık'ta Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'a silahla 3 el ateş ederek ağır yaralamış, ardından aynı silahı çenesine dayayarak ateş etmişti.Gözde Karamus, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Serdar Karamus ise tedavi altına alınmıştı.

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TABURCU EDİLDİKTEN SONRA TUTUKLANDI

Yalı Mahallesi'ndeki bir parkta boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u (29) silahla katleden, intihar girişiminde bulunarak çenesinden yaralanan Serdar Karamus (31), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Karamus, daha sonra çıkarıldığı cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

 


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