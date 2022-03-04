İzmir'de, evli çift evlerinde ölü bulundu
İzmir'in Menemen ilçesinde Münür Sapmaz (52) ile eşi Emine Sapmaz (52), evlerinde ölü bulundu. Polis, Münür Sapmaz'ın eşini boğduktan sonra yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulurken, kanser hastası Münür Sapmaz'ın aynı zamanda psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi.
Ulucak Mahallesi'ndeki yaşayan kızı Emine Sapmaz'dan bir süredir haber alamayan Meral N. (77), durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Münür Sapmaz ile eşi Emine Sapmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Münür Sapmaz pompalı tüfekle başından vurulmuş halde bulunurken, vücudunda herhangi bir ateşli silah yarası tespit edilmeyen eşi Emine Sapmaz'ın ise boynunda tırnak izleri olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin, Münür Sapmaz'ın eşini boğduktan sonra pompalı tüfekle yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
Kanser hastası olduğu belirtilen Münür Sapmaz'ın aynı zamanda psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri evde çalışma yaparken, cenazeler ise savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- 'Kavacık üzümleri daha güzel olacak'
- Sokaktan kurtuldular, krizden kurtulamadılar
- Dev maçın hakemi belli oldu
- Dolmabahçe Sarayı'nda yangın çıktı
- 'Yaşadığım kent bombalanıyor, annem inanmıyor...'
- İzmir'de, evli çift evlerinde ölü bulundu
- Meteoroloji'den 21 ile kar ve sağanak uyarısı
- Ardahan'da okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi
- Milli eskrimciler Sırbistan'da 2 bronz madalya kazandı
- O kişi karaktersizliğini gösterdi