İzmir'de evli olduğu kadını katleden erkek tutuklandı

15 Temmuz 2022 Cuma, 09:22

Buca ilçesinde evli olduğu kadını kesici aletle öldüren erkek tutuklandı.

14 Temmuz gecesi Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde eşi Kader D.'yi (38) kesici aletle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına H.D. (55) Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Dün gece, Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bir çiftlikte yakınları tarafından ölü bulunan ve İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kader D.'nin (38) cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilmişti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin kullandığı kamyoneti Çamkule Mahallesi'nde durdurarak kimlik kontrolü yapmış ve üzerinde kardeşi A.D'ye ait kimlik bulunan H.D'yi gözaltında alarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

"ANNENLE TARTIŞTIK. EVE GİT SAKİNLEŞTİR"

Şüphelinin, Kader D.'yi bıçakla yaralayıp evden ayrıldıktan sonra telefonla aradığı oğluna, "Annenle tartıştık. Eve git sakinleştir" dediği, eve giden oğlunun ise evde kadının cansız bedenini bulduğu öğrenilmişti.