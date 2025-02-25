İzmir'de feci kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Karşıyaka'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 71 yaşındaki Mehmet Kazım Sertdemir olay yerinde, eşi Seniye Sertdemir ise hastanede hayatını kaybetti. Kazada iki kişi de yaralandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşlı bir çift yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı. Karşı şeride geçen otomobilin neden olduğu kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kazım Sertdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan eşi Seniye Sertdemir ile diğer araçtaki R.A. ve H.N.E. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Seniye Sertdemir, kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybeden Mehmet Kazım Sertdemir’in Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi’nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Karşıyaka #İzmir
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