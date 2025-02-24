Araç muayenesinde TÜVTÜRK dönemi kapandı: İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesi tamamlandı. TÜVTÜRK'ün 20 yıllık yetkisi sona ererken, yeni işletme hakkı kazanan şirketle birlikte Türkiye genelinde araç muayenesini artık farklı bir şirket yürütecek.

Araç muayenesinde TÜVTÜRK dönemi kapandı: İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:38

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme hakkını ihale ile belirledi. Birçok firmanın teklif sunduğu bu ihale sonucunda, en yüksek teklifleri veren MOI Ortak Girişim Grubu kazandı.

TÜVTÜRK DÖNEMİ KAPANDI

Bugünkü ihaleye Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ) ve MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB-VTV Norte SA) katıldı.

1.7 MİLYAR DOLARI AŞAN TEKLİF

İlk turda 1. bölge için verilen teklif 750 milyon dolar oldu. Açık artırma süreciyle devam eden ihalede, MOI Ortak Girişim Grubu'nun 830 milyon dolarlık teklifine karşılık AGTT OGG ihaleden çekildi. Böylece, 1. bölge ihaleyini kazanan taraf MOI Ortak Girişim Grubu oldu.

İkinci bölge için de MOI Ortak Girişim Grubu'nun verdiği 890 milyon dolarlık teklif, 2. bölgeyi de kazanmalarını sağladı. Her iki bölge için verilen toplam teklif, 1 milyar 720 milyon doları buldu.


Etiketler: #tüvtürk #araç muayene #ihale

İlgili Haberler

SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!
Emeklilik yaşında kritik değişiklik! Kimler 65 yaşında emekli olacak?

Emeklilik yaşında kritik değişiklik! Kimler 65 yaşında emekli olacak?
SGK uzmanı açıkladı: Yaş şartı olmadan nasıl emekli olunur?

SGK uzmanı açıkladı: Yaş şartı olmadan nasıl emekli olunur?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler