Müjde Ar ve eski bakan eşi Mehmet Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi!

Beşiktaş'ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan sanatçı Müjde Ar, hastanede tedavi altına alındı.

Müjde Ar ve eski bakan eşi Mehmet Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi!
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:10

Müjde Ar ile eşi eski kültür bakanlarından Mehmet Ercan Karakaş'ın içinde bulunduğu otomobil, dün akşam saatlerinde Beşiktaş'taki Akat Mahallesi Selçuklu Sokak ile Zeytinoğlu Caddesi kesişiminde seyir halindeyken O.K. idaresindeki özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken, Ar kazada hafif yaralandı.

Ambulans talep etmeyen Ar, kendi imkanlarıyla gittiği özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Sanatçı Müjde Ar'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ar'ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ar'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin gözlem ve takip amacıyla normal hasta odasında devam ettiği kaydedildi.


Etiketler: #Müjde Ar #Trafik kaza #trafik kazası

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