İzmir’de gençlere 36 bin ücretsiz bilet

Yayınlanma: 21.05.2024 - 12:38

Güncelleme: 21.05.2024 - 12:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin sanata erişimini desteklemek için başlattığı “Genç Bilet” kampanyası sürüyor. Bu yıl 16-25 yaş arası (1 Ocak 1999 - 31 Aralık 2008) ve İzmir'de bulunan 12 bin gence 36 bin sinema, tiyatro ve konser bileti ulaştırılacak. İzmir Art Kampanyalar sayfasından takip edilebilen Genç Bilet başvuruları İzmir Art Android ya da IOS uygulaması ile yapılabiliyor. Ayrıca Bizİzmir üyeliğiyle mobil uygulamada hesap açılarak da Genç Bilet '24 kampanyasına katılım sağlamak mümkün. Genç Bilet başvurusunda bulunanlar, bu yıl içinde kampanyaya dahil edilen üç ayrı etkinliğe ücretsiz katılma fırsatı bulacak. Genç Bilet kullanım bilgileri için https://www.izmir.art/tr/genc-bilet-24-basvurulari-basladi adresi ziyaret edilebilir.

MAYIS AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

Genç Bilet kampanyasından yararlanacak gençlerin katılım sağlayacağı mayıs ayı etkinlik takvimi ise şöyle;

22 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu –Ayta Sözeri

23 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu-Cem Adrian

24 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu-Kenan Doğulu

24 Mayıs Havagazı Fabrikası Birsen Tezer-Bülent Ortaçgil

25 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu-Candan Erçetin

25 Mayıs Havagazı Fabrikası-Gökhan Özen

26 Mayıs Havagazı Fabrikası-Mor ve Ötesi

26 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu- Yasemin Sakallıoğlu -Doğru Koca Nasıl Seçilir?

27 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu-Nazan Öncel

28 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu- Tolgshow Gösterisi

30 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu-Melike Şahin

31 Mayıs Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu-Timsah Ateşi Gösterisi

31 Mayıs Havagazı Fabrikası-Sagopa Kajmer Konseri