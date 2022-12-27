İzmir'de gıda operasyonu: 8 ton salça ve tarihi geçmiş 12 ton ürün ele geçirildi!

27 Aralık 2022 Salı, 12:21

Kemalpaşa’ya bağlı Bağyurdu Halilbeyli Mahallesi'nde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan bir besi çiftliğine ait eklenti içerisinde insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği baskında, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 8 ton salça ve son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 12 ton muhtelif gıda ürünü ele geçirildi.

İşletme mühürlenirken şüpheli M.M.B. hakkında ‘bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Yine İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geçen haftalarda da bir kaçak salça imalathanesine baskın düzenlenmiş, halk sağlığını tehdit edecek şekilde üretilen ve piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL'yi bulan 25 ton salça ele geçirilmişti.