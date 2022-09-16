İzmir'de göçmen teknesi battı: Hayatını kaybedenler var

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise kurtarıldı.

ANKA
16 Eylül 2022 Cuma, 14:39
İzmir'de göçmen teknesi battı: Hayatını kaybedenler var
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan edinilen bilgilere göre; bu sabah 04:06'da kaçak göçmenleri taşıyan teknenin battığı bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye giden ekipler 14 kişiyi kurtarırken 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. 

Kurtarılanların, ilk ifadelerinde, teknede 20 kişinin bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.


İzmir Çeşme göçmen

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