İzmir'de göçmen teknesi battı: Hayatını kaybedenler var

16 Eylül 2022 Cuma, 14:39

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan edinilen bilgilere göre; bu sabah 04:06'da kaçak göçmenleri taşıyan teknenin battığı bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye giden ekipler 14 kişiyi kurtarırken 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kurtarılanların, ilk ifadelerinde, teknede 20 kişinin bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.